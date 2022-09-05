У Кремлі послалися на технічні складнощі і заявили, що вирішити ситуацію допоможе тільки зняття санкцій.

У Кремлі вдалися до прямого газового шантажу заходу. Москва заявила, що поставки газу по трубопроводу "Північний потік" поновляться, якщо будуть зняті санкції. Вони нібито заважають технічному обслуговуванню агрегатів.

Відповідні заяви зробив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю росЗМІ.

"Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, введені проти нашої країни і проти ряду компаній західними державами, включаючи Німеччину і Великобританію. Інших причин, які призвели б до проблем з прокачуванням, не існує", — заявив Пєсков.

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Зараз робочим нібито залишився тільки один агрегат, але і той "дає збої". А провести ремонт неможливо через обмеження, які наклали на Росію у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

"Враховуючи, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум'яття, юридичне, практичне, в те, що пов'язано з техобслуговуванням всіх вузлів і агрегатів, то зараз поки можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що одного разу вдасться його впорядкувати", — додав Пєсков.

Від також підкреслив, що зараз вся робота "Північного потоку" тримається на одному агрегаті, але і той потребує серйозного технічного обслуговування. При цьому прес-секретар ствердно відповів на питання щодо вирішення ситуації після зняття санкцій. Тобто Росія хоче змусити Євросоюз скасувати обмеження в обмін на виконання зобов'язань з постачання газу.

"Безумовно, ті ж санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії тощо, саме ці санкції, які ввели західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз", — підсумував Пєсков.

Зупинка "Північного потоку"

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", — повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагували на рішення РФ.

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