"Нафтогаз" теж подав заявку на участь у сертифікації.

Рішення про участь компанії "Оператор ГТС України" в сертифікації газопроводу "Північний потік-2" може бути прийнято на цьому тижні.

Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

У коментарях до публікації у Макогона запитали про те, чи не залучена ще ОТГСУ до консультацій щодо сертифікації російського газопроводу.

"Рішення очікується наступного тижня", - написав генеральний директор "Оператора ГТС України" 7 листопада.

Читайте такожВлада Німеччини проігнорувала позицію Польщі щодо "Північного потоку-2" - Der SpiegelНагадаємо, що НАК "Нафтогаз" і Оператор ГТС мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2".

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн заявив, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися до весни 2022 року.

27 жовтня 2021 року Україна прокоментувала сертифікацію"Північного потоку-2".

Автор: Людмила Жерновська