Відповідальність за те, що Україна не зупинила будівництво газопроводу в обхід нашої країни, 20% респондентів поклали на екс-президента Петра Порошенка.

Серед українців близько 40% вважають, що Україна не мала жодних можливостей зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини в обхід України.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг" з посиланням на результати проведеного протягом 2-4 вересня 2021 року опитування.

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Згідно з даними опитування, українці в принципі добре обізнані про будівництво газопроводу "Північний потік-2": 50% знають про це, 31% – щось чули та лише 18% - нічого не знають.

При цьому дослідження показало, що 41% вважають, що Україна не мала жодних можливостей зупинити будівництво газопроводу. Водночас відповідальність за те, що Україна не змогла зупинити будівництво газопроводу в обхід нашої країни, 20% респондентів поклали на екс-президента Петра Порошенка, 3% – на нинішнього президента Володимира Зеленського, а 26% – на обох президентів.

В ході опитування було вивчено думку 2500 респондентів у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Помилка репрезентативності - не більше 2%.

"Північний потік-2": що необхідно знати

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором трубопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу припинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його самостійно.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України Про консультація у зв'язку домовленістю США і Німеччини щодо завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

6 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Автор: Інна Андаліцька