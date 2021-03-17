Найчастіше відповідальність за зростання комунальних тарифів громадяни покладають на уряд, президента та НКРЕКП.

Понад 90% українців вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними, і тільки 3% вважають їх гарними.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

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За даними дослідження, 93% українців вважають, що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення завищені, 3% вважають їх гарними, а 0,4% заниженими. Так, чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони їх вважають завищеними частка таких зростає від 81% серед тих, хто відповів, що загалом живе забезпечено, до 95% серед представників найбідніших верств.

Відзначається, що найчастіше основну відповідальність за зростання комунальних тарифів громадяни покладають на уряд країни (29% опитаних) і президента України (24%), 13% покладають відповідальність на Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 9,5% на Верховну Раду, 7% на енергетичні компанії, 6% на компанії, що надають комунальні послуги, 5% на НАК "Нафтогаз України".

При цьому найчастіше відповідальність на президента за зростання комунальних тарифів покладають представники електорату опозиційних партій.

Крім того, чим нижчим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони покладають відповідальність за зростання комунальних тарифів на президента (частка таких зростає від 22% серед тих, хто відповів, що в цілому живе забезпечено, до 33% серед тих, хто відповів, що їхній родині не вистачає грошей навіть на необхідні продукти) і на уряд (відповідно 25% і 36%).

Так, найчастіше респонденти вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло, перш за все, повинні забезпечувати уряд (31%), президент (28%), НКРЕКП (20%), Верховна Рада (11%). Тільки 3% дотримуються думки, що ніхто не повинен цим займатися, і тарифи повинні формуватися за законами ринку.

Дослідження проводилося з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Борги по комуналці

За даними Держстату, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець січня 2021 року зросла на 10,05% у порівнянні з груднем 2020 року – до 81 млрд грн.

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Автор: Бредіхіна Ганна