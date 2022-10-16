Уряд Бельгії наполягає на загальноєвропейському обмеженні цін на електроенергію.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо попередив, що обмеження цін на електроенергію, що вимагається опозицією, може призвести до продажу електроенергії на інших ринках і відключень її в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Бельгії наполягає на загальноєвропейському обмеженні цін на електроенергію з березня, але поки немає єдиного підходу до боротьби зі стрімким зростанням витрат на енергію на континенті.

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"Якби ми обмежили ціни на електроенергію в Бельгії, вона б продавалася в сусідніх країнах, де ціни не були б на тому ж рівні, – сказав Де Кроо. - Є ризик знеструмлення, оскільки електроенергію продавали б в іншому місці".

Війна в Україні та ситуація з енергоносіями:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

24 серпня 2022 року стало відомо про те, що президент РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими переконають Європу схилити Україну до перемир'я на умовах Росії.

У червні Великобританія вперше повністю відмовилася від імпорту російських енергоносіїв: у 2021 році російський газ становив близько 4% британського імпорту, а російська нафта - 11%.

26 серпня 2022 року регулятор Ofgem заявив про те, що в Британії рахунки за електрику зростуть на 80%.

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