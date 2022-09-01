Передбачається, що граничні ціни будуть поширюватися не тільки на нафту, але і на нафтопродукти, в тому числі на мазут.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну міністри фінансів країн Великої сімки (G7) мають намір узгодити та представити план з встановлення граничних цін на нафту з Росії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Узгодження граничної ціни має відбутися 2 вересня під час віртуальної зустрічі.

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Передбачається, що граничні ціни будуть поширюватися не тільки на нафту, але і на нафтопродукти, в тому числі на мазут, як на один з ключових експортних продуктів Росії.

План передбачає заборону на фінансування і страхування перевезень російської нафти, якщо вона продається вище встановленої межі цін. За даними аналітичного центру Bruegel, країни Великої сімки страхують понад 90% світового судноплавства.

Домовленість почне діяти в грудні, коли набуде чинності європейське ембарго на російську нафту. Згідно з планом, його мають пом'якшити - заборона ЄС на страхування нафтових перевезень буде скасована, що дозволить європейським компаніям продовжити надавати фінансові послуги для транспортування і продажу російської нафти, але тільки за встановленою ціною.

Обмеження ціни на російську нафту

Нагадаємо, ідея запровадження граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни Великої сімки мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен представила цю ідею азійським лідерам під час закордонного турне минулого місяця і повідомила Reuters, що провела обнадійливі переговори з Індією.

Деякі трейдери та аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля спрацює, оскільки Росія знайшла способи постачати свою нафту в Азію без використання західного страхування суден. Москва також може повністю припинити експорт частини нафти, що призведе до подальшого зростання цін на енергоносії.

Члени G7 намагалися знайти способи заповнити дефіцит енергоносіїв і впоратися зі зростаючими цінами, дотримуючись при цьому своїх кліматичних зобов'язань.

"У міру того, як ми поступово виводимо російські енергоносії з наших внутрішніх ринків, ми будемо прагнути розробити рішення, які скоротять доходи Росії від вуглеводнів, підтримають стабільність на світових енергетичних ринках і зведуть до мінімуму негативні економічні наслідки", - йдеться в заяві G7.

Війна в Україні та нафтове ембарго:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

3 червня 2022 року Європейська Рада прийняла рішення ввести шостий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, який повинен ще більше обмежувати здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

6 червня 2022 року журналісти The Independent вказали на велику дірку в російському нафтовому ембарго.

2 серпня стало відомо про те, що якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" (G7) розглядають введення повної заборони на транспортування російської нафти серед варіантів, які дозволять позбавити Москву величезних доходів на тлі її вторгнення в Україну.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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