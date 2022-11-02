Йдеться про посилення роботи підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектроного захисту, які безпосередньо охороняють такі об’єкти.

Для посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури міста Києва організовані додаткові заходи.

Про це повідомив начальник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко.

"Виїхав ознайомитися з перебігом робіт по захисту об’єктів критичної інфраструктури. Також оглянув роботу підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектроного захисту, які безпосередньо охороняють такі об’єкти. Наразі вже організовуємо додаткові заходи за цими напрямками", - сказав він.

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Атаки на об'єкти інфраструктури

Вранці 10 жовтня Росія атакувала ракетами та дронами низку областей України. Внаслідок масованого удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів, 9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури. Було пошкоджено і об'єкти енергетики в Києві. 17 жовтня Росія знову завдала удар дронами-камікадзе, зокрема, по енергетичних об’єктах Києва.

31 жовтня зранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 44 із 50 ворожих ракет. Але через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого у столиці виникли проблеми з водо- та енергопостачанням.

Після завданих 10, 22 і 31 жовтня росіянами масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі, за оцінками експертів, в країні зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня почалися обмеження на постачання електроенергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати використання потужних електроприладів.

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