Початок випробувань перенесли на травень.

У Києві відклали початок гідравлічних випробувань на тепломережах, оскільки в місті діють жорсткі карантинні обмеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Цього року, як і торік, ми на місяць відкладаємо початок гідравлічних випробувань на тепломережах. Хоча зазвичай починали випробування відразу після завершення опалювального сезону. Міська влада враховує продовження суворих карантинних обмежень, дистанційний режим навчального процесу в школах і те, що багато киян сьогодні працюють дистанційно - з дому. Тому гідравлічні випробування тепломереж місто почне після 4 травня", - сказав Кличко.

За словами мера, місто завершило опалювальний сезон, на сьогодні від подачі тепла відключили всі житлові будинки.

"Лікарні, дитячі садки та школи відключають за індивідуальними заявками установ, враховуючи режим їх роботи в період локдауну", - зазначив міський голова.

Що цьому передувало

12 квітня в Києві почалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.

31 березня Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня, проте через похолодання завершення опалювального сезону було перенесено.

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура тримається вище +8 градусів протягом трьох днів.

15 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Київ закриває опалювальний сезон.

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Автор: Інна Андаліцька