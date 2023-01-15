Дмитро Сахарук зазначив, що відключення світла будуть не тільки планові, а й аварійні.

Українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії після масованого удару росіян по Україні 14 січня. У населених пунктах будуть застосовувати не тільки планові, а й аварійні відключення світла.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв'язку з тим, що пошкодження були значні, потрібно готуватися до важких днів, а можливо і тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", - повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, планові та аварійні відключення будуть "тривати не один день", тому що ситуація досі складна.

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Ракетний удар РФ по Україні 14 січня - що відомо

14 січня Росія знову підтвердила статус країни-терориста. Російські льотчики обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури України, через що енергетики знову ввели аварійні відключення світла.

Крім того, в ДТЕК заявили, що російська ракета влучила в турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС.

У свою чергу президент Володимир Зеленський вказави, що в результаті чергової атаки Москви серйозно пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, через що найскладніша ситуація склалася на Харківщині та Київській областях.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна зберегла керованість і цілісність енергосистеми після чергової ракетної атаки росіян, але в системі зберігається суттєвий дефіцит.

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