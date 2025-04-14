Офіційні особи сподіваються, що відновлення пропозиції про оптові закупівлі американського газу допоможе умиротворити Вашингтон.

Європейський союз відновить переговори про збільшення обсягу імпорту американського газу. Брюссель робить ставку на те, що президент США Дональд Трамп буде більш відкритим для переговорів після припинення введення мит, які шокують економіку.

Видання Politico пише, що блок планує відновити переговори щодо збільшення закупівель скрапленого природного газу в США і запропонує конкретні пропозиції, щоб втихомирити гнів Трампа з приводу трансатлантичної торгівлі.

Зокрема, за словами джерел, ЄС розглядає способи розміщувати більші загальноєвропейські замовлення, щоб задовольнити вимоги Білого дому, але за більш конкурентоспроможними цінами.

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ЄС уже кілька місяців намагається залучити адміністрацію Трампа до вирішення цього питання, але, за словами дипломатів, їхня робота натрапляла на плутанину і незацікавленість Вашингтона. Однак тепер ситуація змінилася - ринки падають, і лідери бізнесу благають Трампа змінити тактику.

"Ці пропозиції обговорювалися вже давно, але ми сподіваємося, що зараз є можливість домогтися прогресу", - сказав один із чиновників.

Зазначається, що СПГ купують компанії, а не уряди. І деякі країни ЄС заявили, що їхні компанії вже ввозять більше американського СПГ. При цьому незрозуміло, наскільки ефективно працюватиме схема агрегації попиту. ЄС запустив подібну систему після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, сподіваючись збити захмарні ціни, але цією пропозицією зацікавилися лише кілька компаній.

Проте, об'єднання замовлень від приватних постачальників і їх узгодження з американськими постачальниками - це один зі способів, за допомогою якого блок може отримати більше американського СПГ.

Над переговорами також висить занепокоєння з приводу цін на СПГ. ЄС вимагає, щоб країни заповнювали свої паливні резервуари на 90% до 1 листопада кожного року, і в столицях побоюються, що поспіх із закупівлями влітку призведе до зростання цін. Країни ЄС наполягають на пом'якшенні цих правил, сподіваючись, що гнучкість дасть їм змогу витрачати на СПГ менше.

Торгова війна Трампа - головні новини

З моменту свого обрання в листопаді 2024 року президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб ЄС купував більше американської нафти і газу, щоб уникнути торгової війни.

У вівторок, 8 квітня, він підвищив ставки після запровадження масштабних 20%-вих мит для ЄС, заявивши, що континент має витратити на 350 мільярдів доларів більше на американські енергоносії, щоб компенсувати те, що президент вважає постійним торговельним дефіцитом. Попри риторику, США та ЄС насправді мають відносно збалансовані торговельні відносини, якщо брати до уваги як товари, так і послуги.

Однак 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо більшості глобальних мит, наполягаючи на тому, щоб партнери вели переговори щодо скасування торговельних бар'єрів.

У четвер голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що ЄС відповість на повторне введення мит, але поки блок дає переговорам шанс.

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