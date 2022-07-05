Міжнародне енергетичне агентство скоротило свій прогноз попиту на газ.

У 2022 році споживання газу у Європі трохи скоротиться через високі ціни та скорочення постачання ресурсів з Росії. Водночас прогноз світового попиту на газ було скорочено більш ніж наполовину.

Про це йдеться у квартальному звіті про газові ринки Міжнародного енергетичного агентства.

Водночас там переконані, що у зростання споживання газу найближчими роками уповільниться, оскільки споживачі переходять на альтернативні варіанти.

Зокрема, до 2025 року очікується зростання всього на 3,4%, що на 140 млрд кубометрів більше, ніж у 2021 році. Однак цей показник нижчий, ніж стрибок попиту на 175 млрд кубометрів, зафіксований у 2021 році.

У звіті МЕА пояснюється, що війна в Україні значно вплинула на перспективи природного газу.

"Сьогоднішні рекордні ціни і перебої з постачанням завдають шкоди репутації природного газу як надійного і доступного джерела енергії, викликаючи невизначеність щодо його перспектив, особливо в країнах, що розвиваються", - резюмували в агентстві.

Дещо раніше повідомлялося, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України США вперше в історії поставили в Європу більше газу, ніж Росія.

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