Частина Києва без тепла, світла та води: влада повідомила, де ситуація найгірша

Російські окупанти завдали масованого нічного удару по інфраструктурі.

Через нічну атаку росіян частина мешканців столиці опинилася без світла, опалення на водопостачання. Найгірша ситуація в Деснянському районі на лівому березі міста, повідомляє речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері Новини.Live.

За її даними, у Деснянському районі майже 100% житлової забудови залишилося без опалення і світла. На правому березі у Печерському районі без холодного водопостачання так само майже всі будинки. Крім того тут фіксують проблеми з електроенергією.

Також без опалення знаходяться близько 40% мешканців Голосіївського, Дарницького та Соломʼянського районів столиці.

Поп підкреслила, що окупанти знову цілеспрямовано били по системах життєзабезпечення міста та критичній інфраструктурі.

Речниця попередила, що комунальники будуть вимушені зливати системи теплопостачання у частині житлової забудови. Це робитимуть задля того, аби уникнути масового замерзання труб через морози.

У Києві після атаки розгортають пункти обігріву ДСНС та пункти незламності. Головною ціллю нічної атаки ворога була саме столиця.

Внаслідок нічного удару росіян на ранок були знеструмлені понад 335 тисяч киян, повідомляють у ДТЕК. Станом на 10:00 без світла залишалися 173 тисячі з них. Наразі в столиці тривають екстрені відключення.

Росія вдарила по Києву - останні новини

Внаслідок обстрілів окупантів 5635 багатоповерхівок столиці були відрізані від теплопостачання. Майже 80% із них так само опинилися без опалення внаслідок попереднього удару ворога 9 січня.

Згідно з повідомленням "Київводоканалу", майже все лівобережжя столиці також опинилося без водопостачання. Вода подається зі зниженим тиском у Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському районах та на Троєщині.

