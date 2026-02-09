Сплили подробиці про фігурантів замаху на генерала Алєксєєва в Москві, - ЗМІ

Про одного з них стало відомо, що він працював у структурі ФСБ, про іншу - що вона родом з України, але переїхала у РФ.

Один з фігурантів замаху на заступника начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва працював у структурі ФСБ.

Як повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв, 67-річний Віктор Васін працював у структурі, яка займається виробництвом засобів стеження. Йдеться про "НТЦ "Атлас"", яка є частиною "Ростеха".

За іншими даними, Васін за освітою інженер з експлуатації супутникових засобів зв’язку. У 2021 році він працював у Інституті молекулярної біології РАН, а у 2025 році активно шукав нову роботу, публікуючи резюме, претендуючи на посади у сфері безпеки або кадрів.

Відео дня

Крім того росЗМІ оприлюднили інформацію про ще одну фігурантку нападу, яка після скоєного нібито втекла в Україну. Мова йде про Зінаїду Серебрицьку, яка раніше нібито мала прізвище Антонюк. РосЗМІ звідкись взяли, що жінка після 2014 року переїхала в РФ з Донбасу, але мріяла жити з сім'єю в Ізраїлі і збирала гроші на здійснення цієї мрії, але її обікрав рідний чоловік і втік. У результаті Зінаїда нібито залишилася одна з дітьми на орендованій квартирі, тому дочок відправила до родичів у Харків.

Після 2022 року, за даними росЗМІ, жінка переїхала до Москви, де змінила зовнішність і прізвище.

Кого звинувачує РФ

РФ заявила, що українські розвідувальні служби були причетні до замаху на генерала Володимира Алексєєва в Москві.

Слідчий комітет стверджував, що підозрюваний "прибув до Москви наприкінці грудня минулого року за вказівкою українських розвідувальних служб для здійснення терактного акту". Але доказів, як завжди, у слідкомі РФ не надали.

Напад на генерала Алексєєва в Москві

6 лютого невідомі намагалися застрелити російського генерала у під'їзді житлової багатоповерхівки. Але замах був невдалий, російського генерала госпіталізували і в лікарні він прийшов до тями.

7 лютого з'явилися подробиці замаху на Алєксєєва. Зокрема, були дані, що за адресою, де його підстрелили, мешкає його коханка. Ця обставина пояснює чому на момент замаху той був без охорони.

А вчора російська ФСБ заявила, що піймала двох людей, які хотіли вбити цілого генерала. Зокрема слідком РФ повідомив, що в ОАЕ затримали і доправили в РФ підозрованого у замаху на Алєксєєва. Підозрюваного звати Любомир Корба. Він громадянин РФ, але сам родом нібито з Тернопільської області України. І за російською традицією, не важко здогадатися, за чиєю вказівкою він приїхав до Москви стріляти в генерала.

Вас також можуть зацікавити новини: