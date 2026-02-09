Ізраїль попередив Трампа про готовність атакувати Іран без союзників, - JP

Єрусалим вважає іранську програму балістичних ракет екзистенційною загрозою та заявляє про готовність діяти без участі США.

Ізраїль поінформував Сполучені Штати про готовність діяти в односторонньому порядку, якщо Іран перетне встановлену "червону лінію" щодо розвитку балістичних ракет. В Єрусалимі вважають іранську ракетну програму екзистенційною загрозою для своєї безпеки, пише The Jerusalem Post із посиланням на джерела в ізраїльських службах безпеки.

За даними джерел, ізраїльські оборонні чиновники протягом останніх тижнів провели серію закритих консультацій на високому рівні з американськими колегами, під час яких озвучили наміри знищити ракетний потенціал та виробничу інфраструктуру Ірану у разі необхідності.

Одне з джерел каже:

Відео дня

"Ми сказали американцям, що завдамо удару самостійно, якщо Іран перетне червону лінію, яку ми встановили щодо балістичних ракет".

За його словами, наразі Іран ще не досяг цього порогу, однак Ізраїль уважно відстежує розвиток подій.

Офіційні особи наголосили, що Ізраїль не має наміру обмежувати свою свободу дій і не допустить відновлення стратегічних систем озброєння Ірану в масштабах, які можуть поставити під загрозу саме існування держави.

Один із високопосадовців оборонного відомства назвав поточну ситуацію "історичною можливістю" завдати значного удару по ракетній інфраструктурі Ірану та нейтралізувати активні загрози не лише для Ізраїлю, а й для сусідніх країн. За його словами, під час переговорів із США було представлено також плани ударів по додаткових об’єктах, пов’язаних із ракетною програмою Тегерана.

Водночас ізраїльські чиновники висловили занепокоєння щодо можливого підходу президента США Дональда Трампа до цієї проблеми. Зокрема, вони побоюються, що Вашингтон може обмежитися точковими ударами за моделлю нещодавніх операцій США проти хуситів у Ємені.

"Є побоювання, що він може обрати кілька цілей, оголосити про успіх і залишити Ізраїль розбиратися з наслідками, як і у випадку з хуситами", – заявив один із військових чиновників, наголосивши, що часткові заходи не усунуть ключової загрози.

Очікується, що під час майбутнього візиту прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу до Сполучених Штатів його супроводжуватиме новий командувач Повітряних сил Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Омер Тішлер.

Тішлер представлятиме начальника Генерального штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Еяля Заміра, оскільки наразі у Вашингтоні відсутній ізраїльський військовий аташе після рішення міністра оборони Ізраїлю не затверджувати кандидатуру на цю посаду.

Напруга навколо Ірану

Наприкінці січня США зосередили навколо Ірану потужне військове угруповання, готове для удару, щойно буде наказ. В Білому домі розглядаються різні варіанти, включно з ударами по об’єктах ядерної програми, арсеналах балістичних ракет або продовженні психологічного тиску на іранську владу для досягнення поступок щодо іранської ядерної програми.

Кілька днів тому Пентагон повідомив, що американські військові збили іранський "Шахед" в Аравійському морі, коли той небезпечно наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln. За цим начебто дрібним епізодом стоїть велика психологічна гра, яку розпочав Іран.

Вас також можуть зацікавити новини: