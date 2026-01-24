Майже весь Чернігів залишився без світла через удар росіян

Росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури і пошкодили обладнання, внаслідок чого майже все місто Чернігів знеструмлене.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради в Telegram-каналі. "У зв’язку з майже повним знеструмленням міста об’єкти критичної інфраструктури розпочали перехід на роботу від альтернативних джерел живлення", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі попередили, що на це потрібен час, наразі перемикання триває.
Що кажуть в обленерго
Як додали в обленерго, росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, через що знеструмлені сотні тисяч споживачів.
"Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися", - йдеться в повідомленні.
Ситуація з транспортом
Крім того, сьогодні, у зв’язку з відсутністю напруги всі тролейбусні маршрути тимчасово не працюватимуть.
На тролейбусному маршруті №11 курсуватимуть автобуси до зупинки "Діагностичний центр".
У пресслужбі міскради зауважили, що рух буде відновлено після стабілізації ситуації.
"Нагадуємо, що в громадському транспорті діє безоплатна пересадка на інші маршрути протягом 30 хвилин з моменту валідації за умови оплати проїзду транспортною карткою", - додали у пресслужбі.
Нічний удар окупантів
Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Києву і Харкову. В обох набільших містах України є наслідки прильотів. У Києві загнула одна людина, четверо дістали поранень. В столиці також порушена робота метро.
А в Харкові ворог завдав ударів по житлових будинках, гуртожитку з переселенцями. Внаслідок атаки поранені 19 осіб.