MOL має запаси нафти на кілька тижнів.

Угорська нафтогазова компанія MOL веде переговори про те, щоби взяти на себе оплату транзиту російської нафти через територію України.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії.

За інформацією MOL, транзит нафти трубопроводом "Дружба" зупинився на кілька днів через "технічні проблеми банків" під час сплати російською стороною транзитного збору.

"Незважаючи на те, що MOL має запаси нафти на кілька тижнів, компанія працює над вирішенням ситуації, а також веде переговори про те, щоби взяти на себе cплати комісії", – заявив представник пресслужби компанії.

Як відомо, Україна зупинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба". Рішення ухвалили через санкції, які зробили неможливою оплату за транзит.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

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