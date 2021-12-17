16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

Україна може знизити споживання газу на 30-40% і навіть стати експортером блакитного палива.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час гала-івенту НВ "Україна та світ попереду 2022".

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За словами Шмигаля, зниження споживання газу має відбутися шляхом енергомодернізації житлового фонду та промисловості.

"Це великий обсяг, тому що з обсягу газу, споживаного Україною, фактично більше ніж 50% - це імпортний газ. 40% економії шляхом зменшення споживання плюс збільшення видобутку на 10%, і ми виходимо в нуль. Більш того, ми можемо бути країною-експортером", – заявив прем'єр.

Ціна на газ:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом. Після чого стали потроху знижуватися на тлі політичних заяв.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу у Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів. Стрибок цін стався на тлі заяви нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про затримки сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Автор: Олена Коваленко