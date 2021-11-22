Зараз найкращі компанії світу працюють над розробкою малих модульних реакторів.

Україна може зіграти ключову роль у розвитку технології малих модульних реактор у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час Міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку України".

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"Ми змінили ставлення до атомної генерації, держава вважає атомну енергетику основою енергетики країни. Енергетична криза, яка зараз відбувається в Європі й у світі, підштовхує до розуміння, що саме атомна енергетика – це наше декарбонізоване майбутнє. Це майбутнє з точки зору стабільності, надійності, безпеки та нових можливостей, зокрема, розвитку малих модульних реакторів", – підкреслив Галущенко.

Він нагадав, що НАЕК "Енергоатом" і американська компанія NuScale у вересні підписали меморандум з вивчення можливості будівництва малих модульних реакторів в Україні.

"Кращі компанії світу сьогодні працюють над розробкою малих модульних реакторів. Дуже приємно, що Україна може зіграти ключову роль у розвитку цих технологій", - зазначив міністр.

Галущенко зазначив, що Україна має дуже потужний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики.

НАЕК "Енергоатом" та нові енергоблоки:

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

22 Листопада 2021 року НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse підписали меморандум про початок будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

При будівництві буде застосована нова американська технологія АР1000.

Автор: Ганна Бредіхіна