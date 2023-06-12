На запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, яку мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год.

Вчора, 11 червня, Польша зробила запит до України щодо термінової аварійної допомоги польській енергосистемі.

Як повідомляє "Укренерго", Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна прийняла надлишки електроенергії з Польщі в обсязі 1800 МВт·год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги.

"Вчора на запит польської енергосистеми було активовано аварійну допомогу: ми прийняли надлишки електроенергії, яку мала польська енергосистема у денні години в обсязі 1800 МВт·год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польща у денні години вихідного дня мала надлишок електроенергії, і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії. Такі умови договору Україна має лише з Польщею", – йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії під час війни

На 12 червня запланований імпорт із Словаччини потужністю 90-170 МВт переважно у денні години. Експорт та імпорт у вечірні години найбільшого споживання відсутній.

Україна припинила експорт електроенергії у сусідні країни через необхідність покриття власного споживання всередині країни. Відсутність експорту електроенергії з України пов'язана з необхідністю покрити внутрішні потреби країни в споживанні протягом всієї доби і забезпечити резерви на вечірні години максимального споживання.

Україні довелося імпортувати електроенергію з Румунії та Словаччини, щоб покрити дефіцит в енергосистемі під час вечірніх годин пік.

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