Також Кабмін працює над започаткуванням нової програми з МВФ.

Україна просить США виділити 1,5 млрд дол. на закупівлю газу. Про це стало відомо підсумками розмови прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністром фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен.

Як повідомляє прес-служба уряду, сторони обговорили питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону.

Зокрема, сприяння американських партнерів у закупівлі газу. У цьому контексті ведуться перемовини щодо виділення траншу в сумі 1,5 млрд дол. від Ексімбанку США на закупівлю газу.

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"Україна вдячна за активну роль США щодо посилення санкційного тиску на Росію та подальше скорочення торговельно-економічного співробітництва з країною-агресором. Насамперед мова про імпорт енергоносіїв. Переконаний, що необхідно запровадити блокуючі санкції проти Центробанку РФ та всіх російських державних компаній, а також запровадити заборону на експорт сировини з РФ", — цитує прес-служба слова Шмигаля.

Глава українського уряду подякував США за потужну фінансову підтримку, що вже отримала Україна, та висловив вдячність адміністрації президента Джозефа Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення додаткових 11,7 млрд доларів цього року.

"Україна зберегла стійкість фінансової системи під час війни. Вже багато років наша держава — надійний партнер МВФ. Зараз уряд працює над започаткуванням нової програми з Фондом. Розраховуємо на підтримку партнерів у цьому напрямі", — зазначив Шмигаль.

Також український прем’єр розповів про заходи з підтримки малого й середнього бізнесу та про План відновлення України.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок вересня Україна накопичила понад 13 млрд кубометрів газу. До середини жовтня до газосховищ має бути закачано ще 1,5 млрд. Враховуюче суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими, без довгих морозних днів.

Однак, згідно з рішенням уряду, для успішного проходження опалювального сезону "Нафтогаз України" повинен збільшити цей обсяг до 19 млрд кубометрів.

Наразі ціна на газ в Європі досягає рекордно високих позначок – від 2,3 до 3 тисяч дол. за тисячу кубометрів.