Прем'єр-міністр Литви сподівається, що Україна продовжить реалізацію "зеленого" курсу, який був запущений в Європейському Союзі.

Україна відмовилася закуповувати електроенергію, що виробляється Білоруською атомною електростанцією.

Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в рамках конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, заявила глава литовського уряду Інгріда Шимоніте, передає кореспондент УНІАН.

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"Я вважаю, що треба подякувати пану прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електричну енергію з боку білоруської атомної електростанції. Тому ми сподіваємося, що Україна буде продовжувати реалізацію "зеленого" курсу, який був запущений в Європейському Союзі, і ці дії надалі зможуть внести свій внесок в довготривалі та постійні рішення, щоб запобігати доступу таких небезпечних постачальників, а навпаки, переходити на європейський ринок", - сказала вона.

Заборона на імпорт електроенергії

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

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Автор: Дмитро Шварц