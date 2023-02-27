Частка поставок з Росії впала вдвічі вперше за багато років, а з США та Австралії збільшилася.

Україна у 2022 році вдвічі зменшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, в порівнянні з минулим роком, до 1,179 млрд дол.

Як зазначається в повідомленні на сайті Державної митної служби, за звітний період в Україну було імпортовано в чотири рази менше вугілля - 4,6 млн тонн, а роком раніше - 19,5 млн тонн. Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США та Австралія

Варто відзначити, що частка Росії в поставках знизилася з 62% до 37% - 431 млн дол., а частка США зросла з 20% до 26% - до 309 млн дол. До цього багато років поставки з РФ займали левову частку в імпорті вугілля.

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З Австралії Україна імпортувала вугілля на 200 млн дол. (17%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 240 млн дол.

Ситуація з імпортом вугілля

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли в результаті військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2021 році Україна збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту порівняно з аналогічним періодом минулого року на 46,7% - до 2,48 млрд дол. Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Однак у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, Україна заявила про намір під час опалювального сезону розраховувати на вугілля власного видобутку.

У березні 2022 року ДТЕК розпочав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми.

5 квітня 2022 року ЄС запровадив заборону на імпорт вугілля з Росії і транспортну блокаду.

21 липня 2022 року у Великобританії було внесено поправки до Положення про санкції щодо Росії. Ця поправка забороняє імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля і вугільних продуктів і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямо або побічно, цих товарів. Також забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг і фондів, посередницьких послуг, пов'язаних з цими товарами.

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