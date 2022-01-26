Зараз в енергосистемі працюють 13 з 15 атомних блоків.

Хмельницька АЕС, яка входить в структуру національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", під'єднала до енергомережі енергоблок №1 Після автоматичного відключення.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Сьогодні, 26 січня о 06:27 перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до енергомережі. Триває набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зауважень до роботи основного обладнання діючих енергоблоків і персоналу немає, обладнання працює в заданому режимі.

У компанії нагадали, що 25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблоку №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференціального захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Читайте такожУкраїна вперше в історії запустити всі атомні енергоблоки - Міненергетики

Зараз НАЕК "Енергоатом" працює 13-ма енергоблоками з 15-ти наявних. Протягом доби в енергосистему планується повернути четвертий блок Запорізької АЕС.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував пройти опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

25 січня 2022 року НАЕК "Енергоатом", попри план задіяти під час опалювального сезону 14 енергоблоків з 15, відключив від енергосистеми два атомних енергоблоки.

Крім того, 25 січня в ОЕС України диспетчерський центр НЕК "Укренерго" активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі з 10:00 до 13:00 об'ємом 450 МВт-год, з 13:00 до 14:00 і з 16: 00 до 17: 00, об'ємом 200 МВт-год.

25 січня 2022 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в січні Україна вперше в історії запустить всі атомні енергоблоки.