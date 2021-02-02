Через низькі температури в піках споживання Україна споживає до 22,5 тис. МВт.

Після аварійної зупинки енергоблоків ТЕС, що входять в ДТЕК Ріната Ахметова, системний оператор НЕК Укренерго повторно запросив аварійну допомогу у ДПО "Біленерго". Паралельно Укренерго обдзвонює великих споживачів, попереджаючи про можливу необхідність знизити споживання найближчими днями.

Про це повідомляє "БизнесЦензор", посилаючись на співрозмовників в енергетичному ринку.

Укренерго підтвердила БЦ інформацію про запит аварійної допомоги з Білорусі.

Згідно з інформацією джерел БЦ, 1-й енергоблок Запорізької ТЕС зупинився о 00:38 2 лютого. Причиною аварійної зупинки персоналом названо "свищ у конвеєрній шахті котла".

Ця аварія не дозволила диспетчеру Укренерго збалансувати енергосистему в ранковий пік споживання електроенергії 2 лютого. Була запитана аварійна допомога з Білорусі потужністю 500 МВт.

О 15:38 аварійна зупинка сталася на 9-му енергоблоці "ДТЕК Курахівська ТЕС", що ще більше погіршило ситуацію.

Через це запит аварійної допомоги був збільшений до 850 МВт.

Як повідомлялося, в лютому запланований Комерційний імпорт електроенергії з Білорусі потужністю 300 – 500 МВт і з РФ потужністю 200 МВт.

Через низькі температури в піки споживання Україна споживає до 22,5 тис.МВт.

Водночас представники металургійних підприємств повідомляють, що Укренерго сповістило їх про можливу необхідність знизити споживання найближчими днями.

Як відомо, у разі дефіциту електроенергії Укренерго застосовує графік планового обмеження потужності для великих споживачів.

Якщо за допомогою цього інструменту не вдається збалансувати систему, вводиться графік аварійного відключення споживачів. Те, що в Україні називають "віяловими відключеннями".

Раніше, 18 січня Білорусь надала допомогу в наданні резерву потужності Україні в обсязі 3,1 млн кВт/год електроенергії.

30 грудня 2020 року НЕК "Укренерго" та державне виробниче об'єднання (ДПО) "Біленерго" (Білоруський оператор системи передачі) підписали договори про постачання електроенергії в рамках надання/отримання аварійної допомоги в режимі паралельної роботи ОЕС України та ОЕС Білорусі.

Запаси вугілля на складах ТЕС на початку лютого вдвічі менший необхідного рівня.

Про причини "вугільної кризи" читайте в матеріалі БЦ "Чому Україна залишилась без вугілля посеред зими".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН