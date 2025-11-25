Adobe роздає безкоштовну підписку на Photoshop одразу на рік: як отримати

Акція діятиме до 8 грудня.

Компанія Adobe оголосила про можливість отримати безкоштовну підписку на Photoshop Web терміном на цілих 12 місяців. Це розширення для Chrome, яке дає змогу видаляти фон, редагувати й обрізати фото просто в браузері.

Як підключити підписку:

Встановіть розширення Adobe Photoshop з Chrome Web Store. Інші браузери на кшталт Edge, Opera і Brave також підходять.

Натисніть "Почати зараз" на сторінці розширення, що відкрилася;

Створіть обліковий запис Adobe за допомогою електронної адреси або акаунта в соціальних мережах (Google, Facebook, Apple, Microsoft).

Після створення облікового запису браузер поверне вас на сторінку з Photoshop. Натисніть на банері "Початок роботи".

Під час встановлення не потрібні жодні дані, зокрема платіжні. Adobe заявляє, що безкоштовна 12-місячна пропозиція буде доступною тільки до 8 грудня 2025 року.

Web-версія Photoshop має багату функціональність, зокрема в галузі ШІ-інструментів: сервіс дає змогу за кілька кліків поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також "домалювати" межі кадру.

Тим часом в інтернеті набирає популярності нейромережа Nano Banana від Google, яку називають "вбивцею" Photoshop. Вона дає змогу буквально у два кліки відредагувати зображення майже до невпізнання з бажаним результатом.

