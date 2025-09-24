Обсяг переробки нафти в Росії впав до найнижчого показника з квітня 2022 року.

Росія збільшила морський експорт нафти до 16-місячного максимуму. Це відбулося на тлі скорочення переробки сировини російськими нафтопереробними заводами внаслідок ударів українських безпілотників, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, за період з 24 серпня по 21 вересня з російських портів щоденно відвантажувалося у середньому 3,62 мільйона тонн нафти. Це найвищий показник експорту з травня 2024 року.

Видання також зазначає, що атаки на російські насосні станції поки що суттєво не вплинули на постачання нафти до експортних терміналів на Балтійському та Чорноморському узбережжях Росії.

"Експорт з Приморська за період з 28 серпня по 21 вересня підскочив до 1,25 млн барелів на добу, які було вивезено на 12 танкерах. Поставки з Новоросійська також зросли до близько 750 тисяч барелів на добу", - додають журналісти.

Виручка РФ від експорту "чорного золота" за звітній період зросла на 50 мільйонів доларів, до 1,33 мільярда доларів.

Найбільше російської нафти за період з 28 серпня по 21 вересня традиційно дісталося азійським клієнтам країни-агресорки. Зазначається, що постачання зросли до, у середньому, 3,18 мільйона барелів на добу, що стало найвищим показником за останні півроку.

Тим часом, видобуток нафти у Росії зростає після досягнення угоди ОПЕК+, яка передбачає збільшення квоти на видобуток російської сировини на 400 тисяч барелів.

Через атаки українських дронів на російські НПЗ і, відповідно, скорочення переробки, тамтешні компанії спрямовують більше сирої нафти на експорт. За оцінками JPMorgan, обсяг переробки сировини в Росії впав нижче 5 мільйонів барелів на добу - найнижчого показника з квітня 2022 року. Внаслідок цього на внутрішньому ринку РФ зростає дефіцит бензину.

Експорт нафти з Росії та українські удари по російських НПЗ

Доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів знизилися в серпні до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства.

За даними МЕА, у серпні доходи від експорту нафти та нафтопродуктів впали на 920 млн доларів у порівнянні з липнем - до 13,51 мільярда доларів, через скорочення поставок та збільшення знижки на російське "чорне золото". При цьому в Росії заговорили про можливе скорочення видобутку нафти.

Тим часом українські безпілотники продовжують систематичні удари по російських НПЗ. 24 вересня стало відомо, що дрони вдруге за тиждень вразили НПЗ "Газпрому" в Башкортостані. За даними наших джерел в СБУ, внаслідок кількох влучань безпілотників на території заводу виникла пожежа: у повітря здійнявся величезний стовп чорного диму.

14 вересня українські "пташки" завітали на один з найбільших нафтопереробних заводів в РФ у місті Кириші Ленінградської області. В результаті атаки було зупинено ключову технологічну установку, яка забезпечувала 40% переробки нафти підприємством.

