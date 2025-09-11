У серпні доходи РФ від експорту нафти впали майже на мільярд доларів.

Доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів знизилися в серпні до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Reuters з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, у серпні доходи від експорту нафти та нафропродуктів впали на 920 млн доларів у порівнянні з липнем - до 13,51 мільярда доларів через скорочення експорту нафти та палива та збільшення знижки на російське "чорне золото".

За даними агентства, російський експорт нафти і палива у серпні знизився у порівнянні з липнем на 70 тис. барелів на добу, до 7,3 млн барелів на добу.

"Доходи Росії від експорту нафти залишаються майже на п'ятирічному мінімумі, що зменшує податкові надходження і посилює уповільнення економіки в Росії", - зазначають експерти.

МЕА також повідомило, що російський видобуток нафти знизився у серпні на 30 000 барелів на добу, до 9,3 млн барелів на добу, на виконання домовленостей в рамках ОПЕК+.

Експорт російської нафти та українські удари по енергетиці РФ

Наприкінці серпня експорт російської нафти скоротився на сотні тисяч барелів через, зокрема, удари по нафтоперекачувальних станціях на нафтопроводі "Дружба", які призводили до періодичного припинення постачання російської нафти.

До того ж систематичні удари українських безпілотників по російських НПЗ вивели з ладу, станом на кінець серпня, за даними New York Times, 1/6 нафтопереробних потужностей РФ та змусила російський уряд заборонити експорт бензину.

На початку вересня регульована вартість російської нафти офіційно знизилася до 47,6 долара за барель.

Не минуло і двох тижнів після зниження регульованої вартості російської нафти, як один з найбільших покупців російських барелів - Індія - почав вимагати суттєво більших знижок на нафту від РФ.

