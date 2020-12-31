Прем'єр-міністр підкреслив, що підписання цих угод є важливим кроком для енергонезалежності країни.

Кабінет Міністрів України підписав з рядом видобувних компаній угоди про розподіл продукції по 7 нафтогазових ділянках.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства енергетики України, підписання угод про розподіл продукції відбулося 31 грудня в присутності глави уряду Дениса Шмигаля.

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Від Міненерго угоди підписав заступник міністра енергетики Юрій Бойко. Угоди були підписані по 7 дільницях: Берестянській, Іванківській, Бузівській, Балаклійській, Угнівській, Софіївській та Зіньківській.

Прем'єр-міністр підкреслив, що підписання цих угод є важливим кроком для енергонезалежності та енергетичної самодостатності, оскільки розробка цих родовищ допоможе істотно наростити видобуток газу.

Згідно з укладеними угодами, Україна на певний термін передає право приватному інвестору на проведення розвідки і видобутку корисних копалин на конкретній ділянці. Інвестор зі свого боку зобов'язується за свій рахунок виконати доручені роботи з подальшою компенсацією витрат і отриманням плати у вигляді частини прибуткової продукції.

Хронологія подій

1 липня 2019 року Міжвідомча комісія визначила переможців конкурсу на укладення угод про розподіл продукції (УРП) на дев'яти нафтогазових ділянках в Україні.

Наприкінці грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження Про підписання угод про розподіл продукції при видобутку вуглеводнів у межах ділянок Берестянська, Іванківська, Бузівська, Балаклійська, Угнівська, Софіївська та Зіньківська.

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Автор: Ігор Орел