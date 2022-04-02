Всі енергоблоки Запорізької АЕС, захопленої окупантами, обслуговуються українським персоналом.

Станом на ранок 2 квітня всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію.

Про це прес-служба НАЕК "Енергоатом" повідомляє у Telegram-каналі.

Зазначається, що сумарна поточна потужність електростанцій забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадується, що Запорізька АЕС і місто Енергодар вже 26-ту добу контролюються російськими військовими. Але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом, ротація працівників відбувається. Формально окупанти не втручаються в роботу станції, але персонал змушений всі технічні рішення погоджувати з їхнім командиром. Всіх працівників станції на вході до неї ретельно перевіряють озброєні загарбники, і поки у людей немає можливості спокійно працювати й повноцінно відпочивати (а це неможливо в умовах окупації), ядерна та радіаційна безпека перебувають під загрозою.

У місті-супутнику станції військових, зокрема й "поліціянтів" та "омонівців", не поменшало, прапори України майже з усіх адмінбудівель зняті. Психологічний стан мешканців міста складний, адже окупанти посилюють інформаційний тиск на них, намагаючись схилити на свій бік та добитися "взаємодії", розповсюджують брехливі листівки та фейкові відео з нібито підтримкою загарбників. Однак, попри всі складнощі місто, його жителі та ЗАЕС тримаються.

Чорнобильська АЕС звільнена від окупантів, станція та персонал працюють в штатному режимі.

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