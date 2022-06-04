Технічну та радіаційну безпеку контролює "Енергоатом", персонал також працює під українським керівництвом.

Росіяни посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС, однак Енергоатом продовжує контролювати експлуатацію станції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише "Слово і Діло".

Технічну та радіаційну безпеку контролює "Енергоатом", персонал також працює під українським керівництвом.

"Ситуація контролюється НАЕК "Енергоатом": технічна ситуація, радіаційна безпека. Ремонти й експлуатація станції контролюються нами, і персонал станції працює за нашими вказівками", – заявив Котін.

Однак загарбники продовжують вимагати погодження дій персоналу станції зі своїми командирами, але у роботу станції не втручаються.

"Звичайно, є небезпека від того, що їхні дії можуть бути непередбачувані. Але поки що передумов для того, щоб ЗАЕС була відключена від енергосистеми України, у нас немає", – додав президент компанії.

Раніше повідомлялося, що у разі загрози втрати контролю над окупованою військами Росії Запорізької АЕС, її буде повністю відключено. У "Енергоатомі" спростували інформацію та заявили, що на сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України.

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