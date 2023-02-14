В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.

Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, як і вчора, дефіциту генерації немає.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, в ремонт виведений енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через повінь мають достатньо ресурсів. Також продовжується імпорт електроенергії зі Словаччини.

"Споживання - на рівні робочого дня понеділка і залишається суттєвим. Дефіцит потужності в енергосистемі поки відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання", - йдеться в повідомленні.

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"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводилися. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження", - повідомили в прес-службі.

До того ж енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на ряді електростанцій, які отримали значні пошкодження від ракетних і дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об'єктах магістральних мереж "Укренерго" для усунення мережевих обмежень і передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів.

Удари по енергоструктурі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України. 10 лютого російські окупанти вчинили 14-ту ракетну атаку на об'єкти Української енергетичної інфраструктури.

Того дня вони випустили по Україні понад 100 ракет. Окупанти влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Також були пошкоджені чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в результаті ракетних і дронових атак, а також окупацію Запорізької АЕС, Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

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