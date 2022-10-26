У зв'язку з цим, Україна пропонує європейцям українські газові сховища, щоб закачати газ по низькій ціні.

Ціна на газ в Європі за останній місяць впала у вісім разів через невеликий попит і теплу осінь.

Про це написав заступник міністра з питань євроінтеграції Ярослав Демченков у Facebook.

За його словами, європейські газові сховища заповнені майже на 100%, а через теплу осінь попит на газ поки не збільшується.

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"Навколо європейських портів вишикувалися LNG танкери, яким немає куди розвантажити газ. В результаті ціна на газ у ЄС за останній місяць впала вже у вісім разів і продовжує знижуватися", - зазначив замміністра.

Демченков вважає, що цей газ обов‘язково знадобиться Європі, але пізніше, коли попит зросте. Ті трейдери, які зможуть закупити газ за сьогоднішніми цінами і знайти, де зберігати його до холодів, ймовірно, зможуть продати його набагато дорожче вже за кілька тижнів.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко запропонував європейським партнерам для зберігання газу використати українські газові сховища.

"Ми маємо систему підземних газосховищ України, яка є найпотужнішою в Європі та третьою у світі – загальним обсягом понад 30 млрд куб. м. Для власних потреб України наразі використовується приблизно половина. Таким чином, ми готові запропонувати іноземним замовникам послуг вільні потужності для зберігання газу – до 15 млрд куб. м", - написав він у Твіттер.

Довідка УНІАН. Більшість українських газових сховищ розташовані у безпосередній близькості до кордону з ЄС та є безпечними, газ у наших підземних сховищах зберігається на глибині близько 3 км.

Україна пропонує трейдерам спеціальний митний режим - "Митний склад", за умовами якого газ у наших сховищах можна зберігати без розмитнення протягом трьох років.

Тарифи на зберігання природного газу в українських підземних сховищах у 2-4 рази нижчі, ніж у ЄС. Крім того, оператор української газотранспортної системи має спеціальний вигідний тариф для доставки газу від кордону до сховищ і назад (short haul).

Ця пропозиція вже користується попитом.

За даними оператора сховищ, з початку жовтня обсяги газу нерезидентів збільшилися у понад 7 разів.

Ситуація з газом в Європі: подробиці

Ціна на газ в Європі на торгах 24 жовтня опустилася нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів. При цьому ще 25 серпня ціна досягала рекордної позначки в 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Водночас кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, що використовується для вироблення електроенергії. Процес пропозиції і схвалення цієї ініціативи триватиме не менше декількох тижнів.

Раніше єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон зазначив, що Євросоюз став незалежним від поставок природного газу з Російської Федерації. За словами Бретона, РФ перестала бути надійним партнером для Європи, внаслідок чого ЄС замістив 155 млрд кубометрів газом з інших джерел.

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