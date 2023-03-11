Наявних в системі обсягів електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Наразі триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами.

Про це заявили у прес-службі "Укренерго". Зазначається, що ліміти не доводились, а обмеження енергоспоживання застосували лише областях, які постраждали внаслідок обстрілів.

Як повідомляється, у Харкові після аварійного ремонту частково повернуто в роботу одну з теплових електростанцій. Також знову працює в мережі один з об’єктів магістральних мереж. Наразі критична інфраструктура Харкова повністю заживлена, однак продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області.

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Водночас у Житомирській області все ще складна ситуація - частина споживачів залишається без електропостачання. Там діють графіки погодинних відключень.

У Житомирській та Харківській областях за потреби застосовуються графіки погодинних відключень. Їх складають і застосовують обленерго. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

"Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня", - пояснили в "Укренерго".

Як додається, споживання за тиждень дещо знизилось завдяки потеплінню. Наразі тривають ремонти на всіх об'єктах, які були пошкоджені ворожими обстрілами

"Вночі ворог обстріляв об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині. Ремонтні роботи почнуться після отримання дозволу від військових. Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу", - зазначили у компанії.

Українська енергетика

9 березня російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні. За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, 34 крилаті ракети було знищено нашими захисниками.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ.

У Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням була найскладнішою.

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