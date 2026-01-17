У неділю знову діятимуть графіки погодинних відключень електрики

Також будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Завтра, 18 січня, в усіх областях України будуть відновлені графіки погодинних відключень світла.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 18 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Водночас, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за кожною конкретною адресою треба дізнавайтись на офіційних сторінках обленерго у регіонах.

Повернення світла Києву та Київщині

Тим часом, як повідомив перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, сьогодні відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

"Щодо теплопостачання. Наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків. Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - повідомив Шмигаль.

Також він доручив місту відпрацювати з "Укрзалізницею" та Мінвідновлення збільшення кількості теплових ремонтних бригад. Зокрема, "Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях. Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.

"Щодо ситуації по світлу. Ситуація продовжує залишатися складною. Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад", - повідомив Шмигаль.

Ситуація за світлом

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, у кількох регіонах запровадили аварійні відключення електричної енергії. Йшлося про частину Сумської області, у Полтавській і Харківській областях.

Водночас, найскладніша ситуація з електрикою в Києві та Київщині. Також сьогодні були знеструмлені споживачі на Одещині.

