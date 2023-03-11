Енергетики відзначили, що світло вимикатимуть згідно стабілізаційних графіків.

Деякі жителі Києва зіткнутися з відключеннями світла. Рішення прийнято через пошкодження енергооб'єктів.

Так, стабілізаційні відключення застосують у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів. Світло вимикатимуть згідно з графіками.

"Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію всім жителям цих районів. Тому по команді "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram-каналі.

Відео дня

Відключення світла в Україні - що відомо

9 березня росіяни завдали нового масованого ракетного удару по енегетичних об'єктах України. Через атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Крім того, постраждали об'єкти енергосистеми в Києві та Одесі, а також у ряді областей.

11 березня в Укренерго повідомили, що триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки і 18 атаки дронами. При цьому зазначено, що обмеження енергоспоживання застосували тільки областях, які постраждали в результаті обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: