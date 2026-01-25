Чи можливий повний бекаут у Києві: гендиректор YASNO дав відповідь

Він також поділився, що в даний час енергетики відновлюють мережі швидше, кількість бригад суттєво збільшена, а досвід реагування значно покращився.

Росія може повністю знеструмити Київ, але для цього повинні зійтися багато факторів.

Таку думку висловив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. "Можливо все", - коротко прокоментував він, передають НовиниLive.

Він зазначив, що росіяни мають ресурси та б’ють по статичній енергосистемі. Але ризик цілковитого знеструмлення залежить від багатьох факторів: протиповітряної оборони, погоди, місць влучань, деталізував Коваленко.

Він також поділився, що в даний час енергетики відновлюють мережі швидше, кількість бригад суттєво збільшена, а досвід реагування значно покращився.

Водночас після масованих атак на столицю кількість звернень громадян до компанії щоденно вимірювалася отнями тисяч. "Близько 20% звернень - це реальні аварії, де був потрібен виїзд бригади. Через масштаб звернень швидко обробити всі заявки фізично неможливо", - додав Коваленко.

Ситуація з електроенергією в Україні

В Україні спостерігається напружена ситуація з електроенергією після серії масштабних ударів РФ по енергетичних об'єктах. У багатьох обласнях запроваджено графіки погодинних відключень світла.

Сьогодні стало відомо, що РФ під час переговорів в Абу-Дабі просувала ідею про те, що електроенергія з Запорізької АЕС повинна ділитися між Росією і Україною. Хоча угоди досягнуто не було, Москва виступає за те, щоб Україна і Росія ділили між собою електроенергію, вироблену цією станцією, яка є найбільшою в Європі.

