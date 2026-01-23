Енергоблоки вийшли в аварійний ремонт: ситуація в енергетиці погіршилась, - 'Укренерго'

Зранку 23 січня у більшості регіонів було застосовано аварійні відключення світла, бо декілька енергоблоків вийшли в аварійний ремонт, повідомляє "Укренерго".
Диспетчери енергосистеми зазначили, що через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак обладнання на вцілілих енергетичних об’єктах працює на межі можливого.
"Через попередні пошкодження та руйнування – вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити Україну світлом і потребують зупинки для ремонту", - пояснили енергетики.
У компанії додали, що для збереження балансу в енергосистемі, а також через загрозу виходу з ладу на тривалий строк високовольтного устаткування диспетчери були змушені застосувати аварійні відключення.
Диспетчери енергосистеми додали, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити виробництво електроенергії енергоблоками, які були виведені в ремонт.
"Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів", - підсумували в "Укренерго".
Атака РФ на енергосистему України - останні новини
Росія продовжує тероризувати українську енергетику. Зокрема, в ніч проти 20 січня росіяни масовано вгатила дронами та ракетами по енергетиці України, залишивши без світла частину споживачів у Києві та шести областях.
В ніч проти 23 січня РФ знову атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла мешканців чотирьох областей. Через наслідки ворожих атак на енергетику у понад 10 областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії.