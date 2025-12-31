РФ перед Новим роком вдарила по енергетиці: без світла лишились жителі низки областей

Внаслідок дронових ударів без світла залишаються десятки тисяч споживачів.

Російські окупанти вночі та вранці 31 грудня завдали нових ударів по Україні. Цілями ворога стали енергооб’єкти у чотирьох регіонах.

Заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко на брифінгу повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях.

"Ворог здійснив дронові удари по енергооб'єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок знеструмлена значна частина споживачів у Донецькій області. Також через ворожі обстріли є нові знеструмлення у Запорізькій і Харківській областях. Відновлення енергопостачання вже розпочалось там, де це дозволяє безпекова ситуація", - сказав Вʼязовченко.

Відео дня

Заступник міністра також відмітив, що ворог від ночі атакує Одещину, що призвело до знеструмлення понад 170 тисяч споживачів. За його словами, аварійно-відновлювальні роботи вже тривають. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якомога швидше повернути світло.

"На Київщині через масовану ракетно-дронову атаку 27 грудня залишаються знеструмленими близько тисячі споживачів у Броварському районі. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються цілодобово. З позитивного - енергетики повернули світло для понад 9 тисяч мешканців Київської області", - додав Вʼязовченко.

Крім того, через негоду, сильний вітер та налипання мокрого снігу на ранок повністю або частково знеструмлені 43 населені пункти у Хмельницькій і Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

27 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку із застосуванням ракет та ударних дронів. Кремль запустив сотні дронів та десятки ракет, серед яких були аеробалістичні "Кинджали".

Енергетики роблять усе можливе, аби мінімізувати наслідки російських ударів. Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що стабілізувати ситуацію зі світлом у Київській області вдасться протягом тижня.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповів, що ситуація з енергетикою у місті Вишгород в Київській області вкрай складна. За його словами, загалом ситуація у вітчизняній енергетиці залишається вкрай напруженою. Він зазначив, що українці будуть зустрічати Новий 2026 рік з критичною ситуацією в енергосистемі.

Вас також можуть зацікавити новини: