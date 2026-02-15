Україна уражає РФ переважно власною зброєю, але ППО залежна від постачань партнерами, - Кім

Кім зазначив, що держава першочергово має вкладати кошти в безпекову ситуацію.

Більша частина зброї, яка зараз уражає росіян, українського виробництва. Про це сказав в ефірі День.LIVE очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він наголосив, що потрібно нарощувати виробництво зброї, щоб бути незалежними від інших країн. За його словами, на сьогодні Україна дуже залежна від постачання ракет ППО партнерами.

"Тобто зброя по знищенню ворога на землі вже українська здебільшого", - підкреслив Кім.

При цьому він додав, що держава першочергово має вкладати кошти в безпекову ситуацію. Він зазначає, що підвищення зарплат військовим має відбуватися.

"Є речі популістичні, а є практичні. Що хочуть чути люди? Мовляв, давайте заберемо зарплату депутатів і дамо її військовим. А що на практиці має відбуватися? Треба знайти баланс бюджету для того, щоб фінансувати заслужено військових і при цьому не втратити у виробництві зброї. Хоч її роблять з купою скандалів і багато проблем. Це великий корабель, в нього завжди є дірки через поганих людей", - наголосив Кім.

За його словами, при спілкуванні з військовими є розуміння, що дійсно проблема оплати праці є. Він додав, що наші бійці зазначають, що росіяни платять більше і тому це стимулює їхати на війну як на роботу.

"Наші військові воюють не за гроші, а за країну. Але вони б хотіли, щоб їм виплачували відповідно. Є великий перекос, що в людини, яка воювала чотири роки немає якихось преференцій перед людиною, яка підписала новий контракт і отримує підйомні гроші", - сказав Кім.

За його словами, суспільство має поставити пріоритет:

"Ми одночасно хочемо і воювати, і гарно жити. Треба, щоб кожен для себе розставив пріоритет: безпека чи холодильник, насправді".

Україна відкриває експорт зброї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить історичний крок, відкриваючи експорт своєї оборонної продукції. Протягом 2026 року в країнах Європи почнуть роботу десять експортних центрів, які займатимуться просуванням і виробництвом вітчизняних технологій.

При цьому він зазначив, що в лютому відбувається запуск потужностей у Німеччині - виробництво українських дронів. У Британії діють виробничі лінії. Він наголосив, що це все наші українські технології.

