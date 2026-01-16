Україна представила броньовик з 'найвищим захистом': на що він схожий (відео)

Розробники позиціонують машину як перший в Україні броньовик класу STANAG 4.

Фахівці вітчизняної компанії MAC HUB представили нову бойову броньовану машину (ББМ) MAC OWL ("Сова"). Про це повідомляє портал Defense Express.

"‎Ця ББМ стала першим в Україні броньовиком класу STANAG 4. Ми пишаємося результатом нашої роботи: швидкістю, силою, маневровістю, універсальністю та бронею MAC OWL", – пишуть розробники бронеавтомобіля.

Передбачається, що машина може витримати підрив вибухового пристрою з 10 кг вибухової речовини під колесом чи днищем. Бронювання захищає, зокрема, від бронебійних куль калібру 7,62x54 мм.

Бойова машина вже пройшла відповідні тести та готова до бойових місій різної складності.

Характеристики MAC OWL:

Двигун: 450 к.с.;

Трансмісія: автоматична 6-ступенева;

Екіпаж: 2 + 6 / 2 + 8;

Споряджена маса: 15 тон;

Корисне навантаження: 2 тони;

Колісна база: 3300 мм.

Фахівці порталу Defense Express звернули увагу на те, що візуально MAC OWL є практично повною копією бронеавтомобіля Mbombe 4, розробленого Paramount Group з Південно-Африканської Республіки (ПАР).

У відповіді на запит порталу у MAC HUB підтвердили співпрацю між компаніями щодо спільного виробництва бронемашин. Відповідну стратегічну угоду підписали півтора роки тому.

Базовий броньовик доопрацювали та переробили відповідно до реалій російсько-української війни. Серед найбільш помітних відмінностей – різна кількість вікон.

Новинки українського ОПК

Раніше стало відомо, що до експлуатації в ЗСУ допустили вітчизняний бронеавтомобіль "Варта-2". На нього можна встановлювати бойовий модуль "Січ" із 30-мм автоматичною гарматою, яка дозволяє боротися, зокрема, з бронетранспортерами і БМП.

Також минулого року було анонсовано презентацію таємничої гусеничної бронемашини від української компанії "УкрАрмоТех". Повідомлялося, що в її створенні беруть участь як українські фахівці, так і закордонні консультанти.

