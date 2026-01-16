'Віддайте зайву енергію': в Україні мають 'пригасити' вивіски, рекламу, парки, - Шмигаль

Наразі триває робота над справедливим розподілом електроенергії між об’єктами критичної інфраструктури.

Перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес в Україні максимально зменшити використання електроенергії для освітлення зовнішньої реклами та вивісок і за можливості поділитися нею з людьми. Про це він заявив під час Години запитань до уряду у парламенті.

"Окремо звертаюся до бізнесу з наполегливим проханням вимкнути зовнішню рекламу, вивіски, підсвітки, екрани. Якщо маєте зайву енергію – віддайте її краще людям, сьогодні це найважливіше. Вуличне освітлення, паркове освітлення, вивіски, гірлянди – все це не має сенсу, якщо у людей не вистачає електроенергії", - сказав віцепрем’єр.

Шмигаль повідомив, що наразі триває робота над справедливим розподілом електроенергії між об’єктами критичної інфраструктури.

Відео дня

"Максимально переглянули, проінвентаризували об’єкти критичної інфраструктури та підключених до них субспоживачів, щоб не повторювалася ситуація, коли несправедливо розподіляється електроенергія між людьми", - зазначив міністр.

Він також повідомив про збільшення кількості "пунктів незламності", зокрема, визначено опорні пункти, які забезпечені додатковим обладнанням для обігріву, харчування, зарядки гаджетів та зв’язку. Крім цього, Шмигаль зазначив, що ведеться робота з міжнародними партнерами для залучення додаткової гуманітарної і технічної підтримки.

"В першу чергу потужні генератори, накопичувачі електроенергії, елементи живлення, трансформатори, засоби для ремонту обладнання тощо. Наразі спільно з партнерами реалізуємо близько 42 спільних проєктів технічної допомоги на загальну суму близько 1 млрд дол.", - розповів віцепрем’єр.

Відключення світла в Україні – останні новини

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд для стабілізації енергосистеми під час найважчої зими та масованих російських обстрілів запроваджує комплекс надзвичайних заходів, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії.

У Полтавській та Сумській області зранку 16 січня запроваджено аварійні відключення світла. Крім того, в ДТЕК нагадали, що без графіків надалі живе Київ та частина столичної області. У столиці тривають екстрені відключення, що були запроваджені ще зранку 13 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: