Прем’єр міністр цієї країни стверджує, що рішення ЄС про відмову від російського газу завдає великої шкоди Словаччині.

Словаччина вивчає можливість подання позову проти ЄС через плани повністю припинити імпорт російського газу на територію блоку. Про це повівдомляє Euractiv.

Зазначається, що завдання провести відповідну підготовку від прем'єр-міністра Роберта Фіцо отримали міністри економіки та закордонних справ Словаччини.

"Це рішення завдає нам величезної шкоди, і ви знаєте, що ми за нього не голосували. Ми також хочемо вивчити зобов'язання, підписані Європейською Комісією, які мають допомогти Словаччині хоча б якимось чином, і ми хочемо знати, як ці зобов'язання виконуються", – цитує Фіцо видання.

Автори публікації зауважують, що Словаччина залишається сильно залежною від російського газу і, на відміну від багатьох інших держав ЄС, протягом останніх років мало що зробила для зменшення цієї залежності.

Окрім того журналісти нагадують, що в липні Фіцо заблокував 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на кілька тижнів, назвавши пропозицію припинити імпорт російського газу до 1 січня 2028 року "ідіотською".

Він зняв своє вето після того, як президент Комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала гарантії, включаючи підтримку диверсифікації енергетики, прискорене схвалення державної допомоги та створення робочої групи для керівництва переходом Словаччини.

Тоді критики з боку словацької опозиції стверджували, що Фіцо насправді не домовився з Комісією про щось суттєве поза звичайними рамками.

Фіцо також поставив під сумнів план ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, попереджаючи про "правову невизначеність" та можливі конфіскації у відповідь.

Фіцо проти України

Як повідомлялось раніше, словацький прем'єр похвалявся, що не дасть на оборону України ані цента.

"Яке б рішення не було прийнято [на рівні ЄС], я хочу, щоб ми в Словаччині чітко це розуміли. Уряд, який я очолюю, ніколи, я наголошую, ніколи, не підпише жодної гарантії кредиту для України на військові витрати. Ми також не витратимо жодного цента з власного державного бюджету на таку мету", – заявив Фіцо, додавши, що Словаччина готова допомогти Україні у гуманітарних питаннях.

