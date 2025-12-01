Втрата українського транзиту болісно вдарила по російському газовому експорту до ЄС.

Експорт трубопровідного газу з Росії до Європейського Союзу за підсумками 2025 року може скоротитися на 44% у порівнянні з 2024 роком, в разі збереження поточної динаміки, повідомляє Reuters.

За даними європейської групи з транспортування газу Entsog, у січні-листопаді 2025 року РФ експортувала через "Турецький потік" до Євросоюзу 16,3 млрд кубометрів газу, що на 1,1 млрд кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. При цьому обсяги експорту російського "блакитного палива" до ЄС у листопаді відповідали показникам жовтня.

Видання нагадує, що "Турецький потік" - єдиний маршрут транзиту російського газу до Європи після того, як Україна вирішила не продовжувати транзитну угоду з Москвою, яка закінчилася 1 січня 2025 року.

Відео дня

За розрахунками Reuters, у 2024 році, коли російський газ качався і через Україну, експорт газу "Газпромом" до Європи зріс на 13% до близько 32 млрд кубометрів. За підсумками поточного року, за розрахунками видання, цей показник не перевищить 18 мільярдів кубометрів, за умови збереження нинішньої динаміки.

Журналісти нагадують, що експорт російського трубопровідного газу до Європи досяг піку в 2018-2019 роках, склавши понад 175-180 млрд кубометрів на рік.

Нафтогазові доходи Росії - ключове джерело фінансування війни проти України.

ЄС відмовляється від російського газу - останні новини

На тлі відмови Європейського Союзу від російського газу, експорт трубопровідного "блакитного" палива до країн-членів блоку скорочується. У січні-жовтні 2025 року він оновив 50-річний мінімум

У червні 2025 року Єврокомісія презентувала план відмови від російського газу та нафти, який передбачає припинення імпорту російського газу блоком з 2028 року.

Після тривалих обговорень і дискусій 23 жовтня ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону на імпорт скрапленого природного газу з РФ із січня 2027 року.

На тлі обмежень Заходу та зниження цін на нафту нафтогазові доходи Росії за підсумками листопада можуть впасти на 35%.

Вас також можуть зацікавити новини: