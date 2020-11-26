На думку нардепа, монопольне становище «Нафтогазу» на ринку природного газу не відповідає загальносуспільним інтересам.

Виведення державної видобувної компанії «Укргазвидобування» з-під управління НАК «Нафтогаз України» у пряме підпорядкування Кабінету міністрів України сприятиме підвищенню ефективності її роботи і дасть їй можливість самостійно за ринковими цінами продавати на біржі видобутий газ.

Про це сьогодні заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко під час презентації ініційованого ним законопроекту №4400 щодо створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму «Нафтогазу».

«Треба вимагати від уряду звільнити «Укргазвидобування» від абсолютно неефективної системи корпоративного управління з боку НАК «Нафтогаз». Виведення «Укргазвидобування» у пряме підпорядкування Кабінету міністрів поставило б крапку у питанні, чи потрібний нам взагалі НАК «Нафтогаз», чи ні», – заявив Кучеренко.

На думку нардепа, монопольне становище «Нафтогазу» на ринку природного газу не відповідає загальносуспільним інтересам, створює ризики щодо зловживання таким становищем та вчинення корупційних діянь посадовими особами НАКу. Тож для врегулювання роботи ринку газу в Україні, потрібно виводити газ вітчизняного видобутку на відкриту для усіх суб’єктів ринку біржову платформу.

«Немає іншого механізму, як біржова торгівля, для вільного доступу до ресурсу усіх суб’єктів ринку. Механізм біржової торгівлі газом УГВ («Укргазвидобування» – ред.) абсолютно не суперечить жодним законам, а навпаки він створить ринкове конкурентне середовище для визначення справедливої ціни на ринку. Він поклав би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою Амстердам+, коли іде прив’язка до імпортної ціни», – пояснив Кучеренко.

При цьому він упевнений, що звільнення «Укргазвидобування» з-під управління «Нафтогазу» призведе до зниження ціни газу для кінцевого споживача за рахунок позбавлення останнього монопольного становища.

«Конкурентний ринок і продаж газу на біржі – це ті механізми, які допоможуть ціні на газ знизитися, адже буде знайдено баланс між платоспроможністю споживача і можливістю УГВ забезпечити виконання своєї виробничої програми. Тому однозначно можу сказати, що вона знизиться», – наголосив нардеп.

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Автор: УНІАН