'Спимо в шапках, гріємо цеглу': Reuters розповів, як українці виживають у люті морози без світла

Сотні тисяч мешканців столиці змушені переживати тривалі перебої з електро- та водопостачанням.

Російська Федерація в останні місяці посилила атаки на українську енергосистему. Українці змушені виживати без світла, води та тепла, ідеться у репортажі Reuters.

Кияни збирають сніг, щоб мати воду вдома; сплять у рукавицях, куртках і шапках; гріють цеглу на газових плитах, аби не замерзнути; ставлять намети в квартирах – роблять усе можливе, щоб пережити найхолоднішу й найтемнішу зиму війни.

"Коли немає електрики – немає і опалення. Це означає, що квартира просто промерзає", – розповів Антон Рибіков, батько трирічного Давида та дворічного Матвія. Він разом із дружиною Мариною заздалегідь запаслися акумуляторами та спальними мішками.

39-річний військовий капелан розповідає, що один із синів нещодавно захворів на пневмонію після того, як під час понад 19-годинного знеструмлення, спричиненого російськими авіаударами, температура в квартирі впала до +9°C.

"Емоційно це дуже важко. Постійне хвилювання. Ця зима – найважча", – каже Рибіков, готуючись підігріти воду в металевому бідоні для молока.

Видання зазначає, Росія зосередила ракетні та дронові удари на Києві, Харкові та Дніпрі. Британська військова розвідка у своєму регулярному зведенні оцінила, що торік РФ запустила по Україні близько 55 тисяч безпілотників – приблизно у п’ять разів більше, ніж у 2024 році.

На тлі морозів до мінус -18°C у засніженому Києві ці атаки означають, що сотні тисяч із трьох мільйонів мешканців столиці змушені переживати тривалі перебої з електро- та водопостачанням. Звичні речі – як-от прийняти душ чи приготувати їжу – перетворилися на справжнє випробування.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії уряд минулого тижня оголосив надзвичайний стан, пов’язаний з енергетичною кризою. По всьому місту тисячі людей тепер збираються у школах та на імпровізованих вуличних "пунктах незламності", де завдяки генераторам можна зігрітися, зарядити телефони та під’єднатися до інтернету.

На пункті роздачі їжі в Києві, який організувала World Central Kitchen, 66-річна пенсіонерка Валентина Киріякова стояла в черзі за гарячим разом із онукою.

"Ми не скаржимося. Ми розуміємо, що триває війна, і маємо витримати. Ми повинні вижити", – каже Киріякова, у квартирі якої в багатоповерхівці немає електрики, через що вона не може готувати.

Російські удари по енергосистемі України призвели до того, що відключення світла й води в Києві зазвичай тривають у три-чотири рази довше, ніж у попередні зими.

За прогнозами синоптиків, морози протримаються ще кілька тижнів, а нові російські удари залишаються ймовірними. Тож, за словами енергетичних експертів, ситуація навряд чи швидко покращиться.

Ситуація в енергетиці України – останні новини

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв спрогнозував що у будинках, які залишаються без світла на Лівобережжі Києва внаслідок російських обстрілів, електропостачання можуть відновити до кінця тижня. Водночас на повернення тепла в деяких будинках, можливо доведеться чекати тижнями.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, у Києві та області не діють графіки погодинних відключень світла, а через морози споживання електроенергії зростає. Він додав, що мережеві обмеження, тобто аварійні відключення світла, зберігаються частково і на Одещині.

