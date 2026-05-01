РФ вже втратила мільярди доларів від українських ударів по нафтових обʼєктах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про колосальні втрати Російської Федерації внаслідок успішних українських ударів по російській нафтовій індустрії. Йдеться про щонайменше 7 мільярдів доларів. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зокрема, як зазначив президент, за підсумками цього квітня українські далекобійні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій. "Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", - підкреслив Зеленський.
Які РФ понесла втрати цього року
"За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - наголосив Зеленський.
У зв’язку з цим, глава держави висловив вдячність усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та українськими розвідками забезпечують цей результат.
"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", - додав Зеленський.
Атаки на нафтову інфраструктуру РФ
За даними Bloomberg, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до багаторічних мінімумів.
Як зазначає The Moscow Times, уряд Росії посилює контроль за виробництвом палива після рекордної серії атак українських безпілотників на російську нафтову промисловість за останні півроку.