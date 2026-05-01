РФ вже втратила мільярди доларів від українських ударів по нафтових обʼєктах, - Зеленський

Сили оборони мають намір масштабувати напрямки застосувань українських далекобійних систем.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про колосальні втрати Російської Федерації внаслідок успішних українських ударів по російській нафтовій індустрії. Йдеться про щонайменше 7 мільярдів доларів. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зокрема, як зазначив президент, за підсумками цього квітня українські далекобійні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій. "Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи", - підкреслив Зеленський.

Які РФ понесла втрати цього року

"За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", - наголосив Зеленський.

Відео дня

У зв’язку з цим, глава держави висловив вдячність усім воїнам Сил оборони України, які разом із СБУ та українськими розвідками забезпечують цей результат.

"Будемо масштабувати напрямок наших далекобійних систем. Готуємо рішення", - додав Зеленський.

Атаки на нафтову інфраструктуру РФ

За даними Bloomberg, у квітні кількість атак України на російську нафтову інфраструктуру досягла найвищого місячного рівня з грудня, що призвело до скорочення обсягів нафтопереробки в Росії до багаторічних мінімумів.

Як зазначає The Moscow Times, уряд Росії посилює контроль за виробництвом палива після рекордної серії атак українських безпілотників на російську нафтову промисловість за останні півроку.

Вас також можуть зацікавити новини: