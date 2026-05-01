Українські дрони розносять НПЗ в Туапсе: Генштаб розкрив, куди ще поцілили Сили оборони

У Росії уражено нафтопереробні заводи "Туапсинський" і "Пермський". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 1 травня підрозділами Сил оборони України вчергове здійснено ураження інфраструктури нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ", - сказано в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків, завданих об’єкту енергетичного тилу ворога, уточнюється, наголосили у відомстві.

Також там повідомили, що 30 квітня Сили оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Пермський" у Пермському краї РФ. Підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 з подальшою пожежею на території заводу.

У Службі безпеки України уточнили, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (ГУР і СБС) вчергове уразили інфраструктуру морського порту "Туапсе" та Туапсинського НПЗ у Краснодарському краї РФ.

"Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару українських безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах. Над терміналом підіймається стовп чорного диму.

Удари по Туапсе

Як повідомляв УНІАН, це вже четверта атака українських дронів на морський порт у Туапсе за останні два тижні. Протягом цього часу в місті на нафтопереробному заводі гасили масштабну пожежу, яка виникла після атаки. Місцева влада повідомляла про екологічну катастрофу, зокрема випадання "нафтових дощів" і нафтову пляму в морі.

А 30 квітня українські спецслужби поінформували, що знову завдали ударів по об'єктах у Пермі, в результаті яких було пошкоджено інфраструктуру одного з найбільших російських нафтопереробних заводів – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

29 квітня дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію, розташовану поблизу Пермі, котра розміщена на відстані понад 1500 км від України.

