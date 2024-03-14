Нафтопереробна галузь може мати прибуткове майбутнє завдяки підвищенню маржі від дизпального та бензину.

Вторгнення Росії в Україну посилило конкуренцію за нафтопереробні потужності. Європейські нафтопереробні заводи тривалий час перебували у стані занепаду, оскільки великі нафтові компанії закривали їх, намагаючись досягти цільових показників нульових викидів і стикаючись із загрозою електромобілів.

Однак через війну в Україні та напруженість у Червоному морі енергетичні аналітики вважають, що нафтопереробна галузь може мати прибуткове майбутнє завдяки підвищенню маржі нафтопродуктів, таких як дизельне паливо та бензин. Ця маржа може зрости ще більше, якщо Європа зазнає подальших перебоїв у постачанні, пише Financial Times.

Зазначається, що небезпека для поставок через раптову геополітичну нестабільність була підкреслена 13 березня, коли удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах в Росії призвели до стрибка ціни на нафту марки Brent на 2,7%.

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"Для нафтопереробних заводів, які можуть бути останніми, і для компаній з більш високим апетитом до ризику, які купують ці старіючі активи, переробка нафти в Європі може принести більше грошей, ніж будь-коли", – заявив керівник одного із відділів Argus Media Еліот Редлі.

За даними Argus, до 2026 року потужності з переробки нафти в Європі скоротяться приблизно на 7% порівняно з 2020 роком. Скорочення потужностей вже допомогло підвищити маржу, або додаткову суму, яку нафтопереробні заводи можуть стягувати за дизельне паливо порівняно з еталонною нафтою, до середнього світового показника в 29,77 доларів за барель цього року. Водночас спред на бензин цього року становив близько $18,09, що приблизно втричі перевищує середній показник 2010-2019 років.

За словами журналістів, дростання премій на нафтопродукти було набагато більшим, ніж зміна цін на нафту: ф'ючерси на газойль, які відстежують торгівлю дистилятами в Європі, цього року зросли на 13,2%, тоді як ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10,7%.

Європа зараз більше залежить від імпорту нафтопродуктів, але вона вразлива до перебоїв у постачанні, таких як напади на судноплавство в Червоному морі. Багато постачальників з Азії обирають довший маршрут через південну Африку, йдеться у статті.

Виконавчий директор компанії Vitol Рассел Харді заявив, що ринок нафтопродуктів, ймовірно, буде "цікавішим", ніж ринок нафти.

Віце-президент з питань нафтопереробки, хімічної промисловості та нафтових ринків Wood Mackenzie Алан Гелдер очікує, що до кінця десятиліття нафтопереробні заводи матимуть "велику маржу". Це залучило інших гравців, дозволивши великим компаніям знайти покупців на свої непотрібні активи. У такому випадку всі у виграші, зазначив він.

Серед компаній, які скористалися цим – лондонська компанія Prax Group, яка в грудні погодилася купити у Shell 37,5% акцій нафтопереробного заводу PCK у Шведті, на північному сході Німеччини. Вона також уклала угоду про купівлю частки в нафтопереробному заводі в Південній Африці у TotalEnergies, пише газета.

Однак прибутковість може почати знижуватися з відкриттям нових нафтопереробних заводів на Близькому Сході та в Африці.

НПЗ Росії

В РФ налічується приблизно 32 великих нафтопереробних заводи та близько 80 дрібних різного рівня потужності. Потужність Рязанського нафтопереробного заводу складає 17 мільйонів тонн на рік. Найбільш потужний у Росії – це Омський завод, який має можливості переробляти 22 мільйони тонн нафти на рік.

12-13 березня Україна за допомогою безпілотників пошкодила декілька російських НПЗ, зокрема нафтовий завод у Рязані. Значних пошкоджень зазнала одна з установок.

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