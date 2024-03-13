Як повідомляють пропагандисти, підприємство було атаковано кількома БПЛА літакового типу.

Невідомі безпілотники атакували нафтовий завод у російській Рязані. Значних пошкоджень зазнала одна з установок.

Як повідомляють російські ЗМІ, кілька безпілотників атакували завод рано вранці 13 березня. Очевидці чули кілька вибухів, а потім побачили стовп густого диму над підприємством.

Атаку безпілотників офіційно підтвердив губернатор Рязанської області Павло Малков. За його словами, є постраждалі.

Відео дня

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання. За попередньою інформацією, є постраждалі", - заявив Малков.

На одному з відео видно момент удару по нафтозаводу. На кадрах видно, що підприємство атакували безпілотники літакового типу.

Інші удари по НПЗ

Як писав УНІАН, вранці 12 березня губернатор Нижегородської області заявив, що дрони атакували "об'єкт паливно-енергетичного комплексу в промзоні" і спровокували пожежу. Про який об'єкт ідеться, він не сказав.

Однак швидко з'ясувалося, що удар припав на установку первинної перегонки нафти на Нижегородському НПЗ, що належить компанії "Лукойл" - другій найбільшій у країні. За даними джерел Reuters, пошкоджена установка забезпечувала більше половини виробництва цього НПЗ.

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