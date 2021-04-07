Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні регулятора сьогодні.

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"Рішення надважливе - це введення річного контракту для споживачів України. З 1 травня річна ціна буде введена за замовчуванням. Тобто всі споживачі отримають річну ціну на газ. Це позбавить від турбулентності з цінами на газ. Ціна буде одна", - сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Таким чином, Нацкомісія зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року.

Всі побутові споживачі газу будуть переведені на річний контракт з 1 травня автоматично, без необхідності подавати додаткові документи. Також газовим компаніям дозволено пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ. Для переходу споживач повинен буде подати відповідну заявку. Крім того, споживач має право перейти до іншого постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни.

Регулятор зобов'язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, в якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.

Разом з тим, регулятор дозволив газопостачальним компаніям самостійно приймати рішення про те, чи дозволити споживачеві знову повернутися на річний контракт після переходу на місячну ціну. Також постачальник має право вирішувати, чи приймати назад в обслуговування споживача, який пішов до іншого постачальника.

У НКРЕКП зазначили, що протягом дії річного контракту постачальникам не заборонено змінювати ціну в бік зниження, але заборонено збільшувати її.

Що цьому передувало

Наприкінці січня уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, дія якої завершилася 31 березня 2021 року.

Газопостачальні компанії запропонували населенню у квітні купувати блакитне паливо за тарифом від 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

Для запобігання ціновим стрибкам на газ, уряд запропонував зобов'язати постачальників газу з 1 травня перевести всіх побутових споживачів на річний контракт.

Експерти прогнозують, що постачальники газу запропонують населенню в рамках річного контракту ціну на газ, що перевищує 8 грн за куб. м.

2 квітня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проект постанови, що регулює річний контракт на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають всі споживачі з 1 травня 2021 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна